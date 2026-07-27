Choque genera cierre parcial en la Autopista General Rumiñahui

Dos vehículos livianos chocaron en la Autopsita General Rumiñahui, la mañana de este lunes 27 de julio de 2026.

La vía fue parcialmente cerrada en sentido valle de Los Chillos - Quito, mientras los equipos de emergencia socorren a las víctimas.

El choque ocurrió alrededor de las 08:00 a pocos metros del Puente 3, en el carril izquierdo.

Al sitio llegaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) para atender a las personas afectadas.

Uno de los conductores quedó atrapado dentro de su vehículo y fue extraído por un equipo del CBQ.

Debido al cierre parcial se registraron largas filas de vehículos saliendo del valle de Los Chillos.