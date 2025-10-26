Varios deslaves ocasionaron el cierre de la vía Y de Narupa – Loreto – Coca, en la Amazonía

La vía Y de Narupa – Loreto – Coca quedó cerrada este domingo 26 de octubre de 2025 por varios deslaves ocasionados por las fuertes lluvias en la Amazonía.

Desde la noche del sábado las lluvias no han cesado y eso ocasionó que la tierra se deslice con vegetación y rocas hacia la vía. Vehículos particulares y buses interprovinciales quedaron varados.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU911 informó que el paso fue cerrado y anunció que la Policía Nacional, Secretaría de Gestión de Riesgos y Ministerio de Infraestructura y Transporte ya fueron desplegados en la zona.

Al menos cuatro tramos de la vía quedaron cubiertos por lodo, vegetación y rocas, impidiendo el paso de los automotores. Personas a pie han sorteado los obstáculos para continuar su camino en la provincia de Orellana.

“Esta emergencia vial requiere atención inmediata", escribió el asambleísta Coms Córdova en sus redes sociales junto a videos de lo ocurrido.

El legislador utilizó su cuenta de X para hacer un llamado a las autoridades para que habiliten el paso y no dejen incomunicada a esta población de la Amazonía ecuatoriana.

Hasta las 16:30 de este sábado el Ministerio de Infraestructura y Transporte no ha indicado qué tiempo llevará habilitar la vía nuevamente.