Incendio forestal genera columna de humo en el sector de La Vicentina, al norte de Quito

Un incendio se registró la tarde de este miércoles 16 de septiembre de 2026 en el sector de La Vicentina, al norte de Quito.

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito informó que un incendio se registró en el sector La Vicentina, en el norte de la capital.

De acuerdo con la fotografía publicada desde las cuentas oficiales de la entidad municipal, se puede observar que el fuego se registra al interior de un bosque de la zona.

"Nuestro equipo ya se encuentra en el lugar realizando labores de control del fuego para evitar su propagación". Bomberos de Quito.

Según indicó Bomberos, la noticia del incendio se encuentra en desarrollo.

La emergencia se registró la tarde de este miércoles, en medio de la ola de incendios forestales que ha afectado a distintas zonas de Quito durante las últimas semanas.