Choque entre seis vehículos en el túnel Guayasamín generó cierre vial en Quito

Choque entre seis vehículos que pertenecían a una cadena farmacéutica generaron cierres en la av. Oswaldo Guayasamín, en Quito.

Un choque múltiple que involucró a seis vehículos se registró la tarde de este sábado 19 de septiembre de 2026 en el interior del túnel Guayasamín, en el norte de Quito.

La alerta fue recibida a las 13:20 a través de la línea única de emergencias ECU 911.

De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el siniestro se trató de un choque en la intersección de las avenidas Oswaldo Guayasamín y 6 de Diciembre.

Entre los automóviles afectados se identifican tres vehículos pertenecientes a una cadena farmacéutica.

Luego de que tomaron control sobre el accidente las autoridades de tránsito habilitaron el carril en su totalidad. AMT

De acuerdo con las autoridades, circulaban en caravana particular sin placas en el tramo sentido Quito–Valles.

Agentes Civiles de Tránsito y unidades del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) acudieron al punto para coordinar las labores de socorro y el desvío vehicular.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas, únicamente daños materiales.

Tras los trabajos de retiro de los automotores accidentados, la circulación por el túnel Guayasamín fue habilitada en su totalidad.