Dos conductores de camiones de gas fueron detenidos por manejar borrachos en Quito

Dos conductores de camiones de tanques de gas fueron detenidos por manejar borrachos en Quito.

Dos conductores de camiones de tanque de gas fueron detenidos por manejar borrachos en Quito. Así lo informó la autoridad capitalina el domingo 5 de abril de 2026.

Durante operativos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) los agentes aprehendieron a dos conductores en operativos de control permanentes en la ciudad. El primer caso se registró el viernes 3, y el segundo el sábado 4 de abril de 2026.

Los agentes que realizaron la prueba de alcoholemia al conductor del primer camión confirmaron que tenía 2,05 gramos de alcohol por litro de sangre. Es decir superó los límites legales y la infracción es más grave al tratarse de un vehículo de carga potencialmente peligrosa.

Según la información municipal, el conductor trasnportaba 76 cilindos de gas de uso doméstico abordo del camión.

El segundo caso, del sábado, involucra a otro conductor, quien dio positivo a la prueba de alcohotest y marcó 0,54 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el camión que manejaba se transportaban aproximadamente 40 cilindros de gas, lo que es un riesgo alto ya que se trata de material inflamable.

Según la ley, en el caso de conductores de transporte comercial o de carga, el límite permitido es de apenas 0,1 gramos por litro de sangre, una cifra que ambos conductores sobrepasaban y por lo que fueron detenidos.