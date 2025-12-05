Cierre vial en la avenida Simón Bolívar por choque de un camión este viernes 5 de diciembre

Un camión impactó contra un árbol en sentido norte-sur, en el sector de La Argelia.

El conductor de un camión falleció este viernes 5 de diciembre del 2025 en la avenida Simón Bolívar, a la altura de La Argelia, en el sur de Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el carril izquierdo de la vía, en sentido norte-sur, se encuentra cerrado mientras se realizan labores de extricación del cuerpo.

El camión quedó en la vía con la parte delantera completamente destruida. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito llegó al sitio para atender la emergencia. Además, personal de Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) realiza las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

https://x.com/AMT_Quito/status/1996897555750539490