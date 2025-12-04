Cuatro museos de Quito tendrán entrada a un dólar por feriado el viernes 5 de diciembre

Yaku es uno de los museos que tendrán entrada a 1 dólar durante el viernes de feriado en la capital.

Este viernes 5 de diciembre del 2025, los museos de la Fundación Museos de la Ciudad (FMC) abrirán sus puertas con una tarifa especial de un dólar, como parte de las actividades por las Fiestas de Fundación de Quito.

La iniciativa busca incentivar el acceso a la cultura, aumentar la participación ciudadana y dinamizar las visitas a espacios patrimoniales durante esta celebración.

Por un dólar, los visitantes podrán recorrer Yaku Parque Museo del Agua, el Museo Interactivo de Ciencia (MIC), el Museo del Carmen Alto y el Museo de la Ciudad. El objetivo, según la FMC, es invitar a redescubrir estos espacios desde una perspectiva fresca, mediante recorridos, exposiciones y propuestas educativas que resaltan la diversidad cultural de la capital.

Cada museo ofrecerá una experiencia especial

En Yaku Parque Museo del Agua, las familias podrán visitar Achachay, una muestra que aborda tecnologías tradicionales y contemporáneas relacionadas con el agua. La exposición presenta dos ejes: los sistemas andinos de riego y la generación de energía mediante molinos de agua, combinando aspectos técnicos, sociales y ecológicos del recurso.

El Museo Interactivo de Ciencia dedicará su programación a la primera infancia con AWAWA, un espacio lúdico y sensorial para niñas y niños de 0 a 5 años. Allí, los más pequeños podrán aprender a través de experiencias interactivas adaptadas a sus etapas de desarrollo, potenciando su curiosidad natural y su imaginación.

Mientras tanto, el Museo de la Ciudad presentará la muestra “Ritualidades de rabia y ternura”, que explora las ritualidades femeninas dentro del movimiento punk en barrios urbanos. La exposición analiza cómo las mujeres han resignificado emociones como el dolor o la rabia para convertirlas en lenguajes de resistencia y transformación colectiva.

En el Museo del Carmen Alto, los visitantes podrán descubrir “La 24 de Mayo contada por guaguas”, una propuesta creada por niñas, niños y adolescentes del proyecto Cuéntamelo Todo Ecuador, de Fe y Alegría. A través del arte, los jóvenes muestran cómo perciben su entorno: identifican violencias, pero también narran espacios de amistad, esperanza y juego.

El recorrido cultural se amplía en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), cuyo ingreso es gratuito. Allí se exhibe “Territorios (Re)Imaginados: Tecnologías, Conjeturas, Ficciones”, la muestra de la tercera edición de la Bienal Universitaria de Arte Multimedial (BUAM), que reflexiona sobre la relación entre el arte, la tecnología y la virtualidad.

Además de las exposiciones, los visitantes podrán disfrutar de miradores, patios patrimoniales, corredores históricos y áreas verdes en todos los espacios de la FMC. Desde los paisajes que ofrece Yaku hasta la arquitectura del Museo de la Ciudad y el CAC, la jornada busca que los ciudadanos vivan los museos con calma, se conecten con la ciudad y descubran nuevos rincones en un día dedicado a la cultura y la memoria colectiva de Quito.