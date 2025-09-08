Fatal siniestro de tránsito en el norte de Quito la mañana de este lunes 8 de septiembre de 2025

Un equipo de Medicina Legal acudió al lugar del siniestro para levantar el cadáver.

Una motociclista falleció en un siniestro de tránsito en el norte de Quito la mañana de este lunes 8 de septiembre de 2025. Equipos de emergencia acudieron al sitio.

La emergencia se reportó alrededor de las 04:40 en la avenida De la Prensa y David Ledesma.

Agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicaron cierres viales parciales en sentido sur - norte. Mientras que en sentido norte - sur la avenida fue cerrada desde la calle David Ledesma.

De acuerdo con el agente Carlos Enríquez, la persona fallecida es una mujer joven que "estaba circulando en la motocicleta sin casco".

De manera preliminar se conoce que la mujer chocó contra un poste a un lado de la vía. El cuerpo quedó tendido sobre la calzada y fue cubierto al confirmar su muerte.

Un equipo de Medicina Legal llegó al sitio para realizar el levantamiento del cadáver.Un equipo del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sitio, pero la mujer ya no tenía signos vitales.

Por los cierres viales las autoridads recomendaron tomar rutas alternas. Una opción es circular por la calle Ramón Chiriboga hacia el estadio Rodrigo Paz Delgado para luego retomar el acceso hacia la avednida De la Prensa a través de la calle Pablo Picasso.