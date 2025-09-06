Fatal siniestro de tránsito en Amaguaña; una persona murió y cinco resultaron heridas

El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió una emergencia vial en el sector de Amaguaña, este sábado 6 de septiembre del 2025.

Un trágico siniestro de tránsito se registró, la noche del sábado 6 de septiembre del 2025, en el sector de Amaguaña, en Quito. A causa del choque una persona falleció y cinco resultaron heridas.

El Cuerpo de Bomberos de Quito reportó la emergencia a 21:03. Unidades de socorro se desplazaron hasta la avenida General Enríquez, donde se produjo el accidente.

Una persona murió atropellada en el sur de Quito

Los bomberos realizaron atención prehospitalaria a las personas afectadas y confirmaron que una persona perdió la vida en el lugar del siniestro. En imágenes se ve que hay al menos dos vehículos involucrados.

El choque obligó al cierre temporal de la Av. General Enríquez, en ambos sentidos, lo que generó congestión vehicular en la zona.

Las causas de esta emergencia vial aún no han sido determinadas. Personal especializado se trasladó al lugar del hecho para realizar el levantamiento del cuerpo de la víctima.