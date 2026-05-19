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Quito

Cierres viales en Quito por el partido de Liga vs. Lanús

Liga de Quito se enfrentará al Club Atlético Lanús, de Argentina, por la Copa Libertadores. Los alrededores de la Casa Blanca serán cerrados.

La AMT aplicará cierres viales en los alrededores del estadio Rodrigo Paz Delgado.

AMT

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

19 may 2026 - 11:34

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Se aplicarán cierres viales en el norte de Quito por el partido de la LDU frente a Lanús, de Argentina, por la Copa Libertadores.

El conjunto albo se enfrentará a Lanús, de Argentina, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el miércoles 20 de mayo de 2026.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará cierres viales en los alrededores del estadio Casa Blanca desde las 15:30.

Las calles que cerrarán desde las 15:30 son:

  • Calle Cacica Quilago, desde la calle Jhon F. Kennedy hasta la av. Diego de Vásquez de Cepeda.
  • Calle Hermensz Van Risn Rembrandt, desde la calle La Esperanza hasta la calle Juana Terrazas.
  • Calle La Esperanza, entre av. Jhon F. Kennedy hasta calle Hermensz Van Risn Rembrandt.
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La AMT aplicará cierres viales desde las 18:00 en las calles aledañas al estadio Casa Blanca.AMT

A esa hora se instalarán vallas de seguridad y control de accesos.

De 18:00 a 22:30 se aplicarán restricciones vehiculares y control de vehículos mal estacionados en los alrededores del escenario deportivo.

Las vías cerradas desde las 18:00 son:

  • Jhon F. Kennedy y Ramon Chiriboga
  • Jhon F. Kennedy y Cacica Quilago
  • Jhon F. Kennedy y Gustavo Lemus
  • Jhon F. Kennedy y La Esperanza
  • Jhon F. Kennedy y Pablo Picasso
  • Jhon F. Kennedy y Leonardo Da Vinci
  • Av. De la Prensa y Custavo Lemus
  • Av. De la Prensa y Pablo Picasso
  • Gustavo Lemus y David Ledesma
  • La Esperanza y Camilo Guachamin
  • La Esperanza y Hermensz Van Risn Rembrandt
  • Hermensz Van Risn y Vincent Van Gogh
  • Juana Terrazas y Tomasa Mideros
  • Juana Terrazas y Vincent Van Gogh
  • Av. Diego Vásquez de Cepeda y Cacica Quilago
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La AMT aplicará cierres viales desde las 18:00 en calles aledañas al Estadio Rodrigo Paz Delgado.AMT

¿Cuáles son las rutas alternas habilitadas en el norte de Quito?

La AMT recomendó a los conductores que tomen como rutas alternas:

  • Av. De La Prensa
  • Av. Mariscal Sucre
  • Av. Diego Vásquez de Cepeda
  • Calle Ramón Chiriboga
  • Calle Pablo Picasso
  • Calle Gustavo Lemos
  • Calle Tomasa Mideros

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