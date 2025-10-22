Cinco barrios del norte de Quito se quedaron sin agua por rotura de tubería, este 22 de octubre

Cinco barrios del norte de Quito sufren un corte de agua este miércoles 22 de octubre del 2025

Cinco barrios del norte de Quito se quedaron temporamente sin servicio de agua potable. este miércoles 22 de octubre del 2025. Así lo informó la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps).

Según la entidad municipal, el corte de agua se produjo por la rotura de la tubería matriz en la parroquia Comité del Pueblo.

El daño provocó la suspensión temporal del servicio en los barrios Cooperativa Bomberos, Unidad y Progreso, La Bota, La Eloísa y Ladera del Frente.

La Epmaps indicó que técnicos se desplazaron al sitio para ejecutar los trabajos de reparación y restablecer el suministro del líquido vital lo antes posible.

"Estamos trabajando para la pronta reparación (de la tubería)”, señaló la entidad municipal en un comunicado difundido en sus canales oficiales. La empresa agregó que el servicio de agua se restablecerá de manera paulatina en el transcurso de la tarde.

Este miércoles 22 de octubre del 2025, el barrio Sorialoma, en la parroquia Guangopolo, también se quedó sin agua potable por la rotura de la red matriz de 3" PVC.

En este caso, los técnicos de la Epmaps también acudieron al lugar para reparar el daño y se prevé que el servicio se restablezca la tarde de este miércoles.