Cinco personas se intoxicaron tras inhalar monóxido de carbono en Quito

El Cuerpo de Bomberos atendió una emergencia por fuga de gas doméstico en Quito.

Una emergencia por intoxicación con monóxido de carbono se registró en el sector de Collas, en el norte de Quito, este lunes 23 de febrero de 2026, debido a una fuga de gas doméstico en el interior de una vivienda.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que cinco personas resultaron afectadas y fueron atendidas en el sitio por paramédicos, quienes les administraron oxigenoterapia para estabilizarlos.

Según los equipos de emergencia, la acumulación de monóxido de carbono representa un riesgo alto porque es un gas tóxico, incoloro e inodoro que puede provocar pérdida de conciencia e incluso la muerte si no se detecta a tiempo.

Tras el incidente, los Bomberos recordaron a la ciudadanía la importancia de tomar medidas preventivas en el uso de calefones y sistemas de gas.

Entre las recomendaciones constan: Instalar estos equipos en el exterior de las viviendas y revisar periódicamente sus conexiones para evitar fugas y posibles accidentes.