Operativo en Píntag clausura centro clandestino con 93 internos, un arma y medicinas vencidas

Un operativo ejecutado en la parroquia de Píntag, suroriente de Quito, terminó con la clausura de un Centro Especializado en Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (Cetad) que operaba sin permisos y mantenía internadas a 93 personas.

Durante la inspección se verificó que el lugar no contaba con el permiso de funcionamiento exigido por la normativa sanitaria. Los responsables indicaron que el documento se encontraba en trámite.

Además, los equipos técnicos detectaron graves fallas de seguridad, salubridad e integridad de los pacientes.

La intervención contó con la participación de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia y la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

Hacinamiento, candados y medicamentos caducados

Entre las principales irregularidades encontradas por las autoridades durante el allanamiento constan:

Condiciones de encierro: Presencia de rejas en puertas y ventanas, además de candados y cerraduras externas que mantenían encerrados a los internos

Presencia de rejas en puertas y ventanas, además de candados y cerraduras externas que mantenían encerrados a los internos Hacinamiento y falta de segmentación: Ausencia de separación por grupos etarios; incluso se encontró que una mujer compartía habitación con hombres

Ausencia de separación por grupos etarios; incluso se encontró que Insalubridad y fallas médicas: Cocina en condiciones insalubres, malos olores en los baños, manejo inadecuado de desechos, medicamentos caducados e historias clínicas incompletas

Menores de edad rescatados y hallazgo de un arma de fuego

Del total de 93 personas localizadas en el inmueble, las autoridades identificaron a dos menores de edad, una mujer y una persona con diagnóstico psiquiátrico.

Personal del Ministerio de Salud Pública realizó la valoración médica y psicológica de los internados y constato que varios pacientes se encontraban retenidos contra su voluntad.

Los dos menores de edad fueron entregados a sus familiares.

La Policía Nacional halló un arma de fuego dentro de las instalaciones, por lo que iniciaron el procedimiento legal correspondiente para determinar responsabilidades.