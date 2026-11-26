Dos inmuebles que funcionaban como casas de citas clandestinas fueron clausurados en la Administración Zonal Eugenio Espejo, en el norte de Quito.

Los establecimientos estaban ubicados en barrios residenciales cercanos a centros comerciales y operaban sin los permisos municipales correspondientes, según informó la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

Uno de los sitios funcionaba detrás de la fachada de una tienda. En el lugar se ofrecían preservativos, lubricantes, cigarrillos de presunto contrabando, jeringas y medicamentos sin autorización para su venta.

Durante la inspección, las autoridades identificaron a dos mujeres que aparecían en un catálogo de servicios sexuales y que estaban en el establecimiento.

Casa de citas en Quito ofrecía servicios mediante un catálogo de mujeres

Las dos mujeres señalaron que llegaron al inmueble después de acudir a una supuesta entrevista de trabajo.

Además, no contaban con el certificado del Ministerio de Salud Pública requerido para ejercer esta actividad, de acuerdo con la información del operativo.

La inspección también confirmó que el establecimiento no tenía la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE).

Un hostal alquilaba habitaciones para encuentros sexuales

El segundo inmueble era un hostal que, según la AMC, alquilaba sus habitaciones para encuentros sexuales.

En ambos establecimientos, los clientes pagaban aproximadamente USD 80 por el uso de la habitación y el servicio sexual.

Los dos locales fueron clausurados durante el operativo en el que participaron la Policía Nacional, los agentes metropolitanos y Quito Turismo.

Mónica Vaca, supervisora encargada de la AMC, informó que 67 clubes nocturnos han sido clausurados en Quito durante 2026.

La entidad señaló que continuará con las inspecciones para detectar establecimientos que funcionen sin los permisos correspondientes.

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