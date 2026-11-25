La Corte Provincial de Justicia de Pichincha rechazó el recurso de apelación y ratificó la pena de siete años de prisión contra Eduardo Alejandro BB por el delito de extorsión.

La Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la condena de siete años de prisión contra Eduardo Alejandro B. B. por el delito de extorsión, tras rechazar el recurso de apelación presentado por su defensa.

De acuerdo con la información difundida este miércoles 25 de noviembre de 2026 por la Fiscalía General del Estado, el abogado del procesado intentó revertir el fallo de primera instancia al sostener que su defendido dio una cuenta bancaria.

De acuerdo con la información publicada por Fiscalía, no tenía conocimiento del origen del dinero.

Réplica fiscal y pruebas del caso

La defensa también argumentó que la víctima declaró durante el juicio no conocer al sentenciado para intentar descartar su responsabilidad penal.

En su réplica ante la Corte, el fiscal del caso señaló que la participación del acusado no se basó en un reconocimiento físico, sino en pericias técnicas y pruebas documentales.

Según la Fiscalía, desde el teléfono celular de Eduardo Alejandro B. B. se envió parte de los mensajes extorsivos en los que exigían USD 2 000 dólares a cambio de no tentar contra la vida de la afectada ni de su familia.

Origen de la extorsión en el sur de Quito

Los hechos investigados ocurrieron en octubre de 2025, cuando la propietaria de un hostal en el sur de Quito comenzó a recibir amenazas mediante WhatsApp.

Los implicados exigieron USD 2 000 dólares bajo la advertencia de atentar contra la vida de la mujer y de sus hijos, además de hacer estallar su establecimiento.

Tras realizar tres depósitos, la víctima denunció el caso ante la Policía Nacional.

Las investigaciones permitieron ubicar y detener a Eduardo Alejandro B. B. en Portoviejo.

El delito de extorsión está tipificado en el artículo 185, incisos primero y tercero, numerales 1 y 2, del COIP.