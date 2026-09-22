Más de USD 41 000 en multas por quemas a cielo abierto en menos de cuatro meses en Quito

La informó AMC que impuso más de USD 41.000 en multas por quemas a cielo abierto en menos de cuatro meses.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) registró 282 inicios de procedimientos sancionadores por quemas no autorizadas e infracciones vinculadas al manejo del fuego en Quito, entre el 1 de junio y el 20 de septiembre de 2026.

De este total, 173 casos ya cuentan con sanción en firme por la quema a cielo abierto de basura, papeles o envases.

Estas infracciones equivalen a USD 41 692 en multas acumuladas, según la AMC.

La cifra total de 2026 supera en 63 casos los 219 procesos iniciados durante toda la época seca de 2025. Esto representa un incremento del 29%.

La cifra total de 2026 supera en 63 casos los 219 procesos iniciados durante toda la época seca de 2025.

Sectores con mayor incidencia

Tres administraciones zonales concentran 185 procesos, equivalentes a casi el 66% del total registrado en la capital:

Tumbaco: 67 inicios de sanción.

67 inicios de sanción. Los Chillos: 67 inicios de sanción.

67 inicios de sanción. La Delicia: 51 inicios de sanción.

Ante estos índices, el Municipio de Quito y el Cuerpo de Bomberos mantienen tres patrullas permanentes.

Respecto a los montos de sanción, la normativa metropolitana establece que son USD 241 de multa por incinerar basura, papeles o envases a cielo abierto.

Asimismo que USD 482 y USD 36 150 por infracciones graves en el manejo del fuego, dependiendo del nivel de riesgo, la conducta y los daños generados.

La AMC recordó que el inicio de un procedimiento sancionador no es una multa inmediata.

Sino, el comienzo de un proceso administrativo donde el ciudadano dispone de 10 días para presentar sus descargos antes de la resolución final.