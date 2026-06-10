Clausuran fiesta clandestina con cerca de 200 menores y cientos de botellas de alcohol

Una fiesta clandestina con cientos de menores y botellas de alcohol fue clausurada en Conocoto.

La alerta fue emitida por la ciudadanía ante el exceso de ruido que se registraba en el sector ubicado en el Valle de Los Chillos.

Tras la clausura del lugar, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó que se hallaron cerca de 1 000 asistentes, entre ellos alrededor de 200 menores de edad.

Eventos sin permisos se incrementan

El evento se realizaba en una quinta privada y era promocionado como una presentación de artistas de música urbana donde se cobraba USD 10 por ingreso.

Los agentes también constataron la venta y consumo de más de 300 botellas de alcohol, algunas sin registro sanitario.

Entre enero y mayo de 2026, la AMC ha iniciado 22 procedimientos sancionatorios contra organizadores de eventos sin autorización.