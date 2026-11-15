Fallecidos y lesionados por siniestros de tránsito en 2026 aumentan en Ecuador

Los siniestros de tránsito son la principal causa de mortalidad en niños y jóvenes de entre 5 y 29 años a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Las muertes y lesiones por siniestros de tránsito continúan siendo una problemática en Ecuador. Las cifras más actuales de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) evidencian un incremento de víctimas durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

Entre enero y septiembre de este año se contabilizaron 1 862 personas fallecidas en accidentes de tránsito, frente a las 1 728 registradas en 2025. Esto representa 134 muertes adicionales, es decir, un incremento cercano al 8% a escala nacional.

Fallecidos en siniestros viales en Ecuador Comparación mensual | Enero - septiembre 2025 y 2026 Fuente: Agencia Nacional de Tránsito / Teleamazonas.com

Los datos también revelan que las víctimas se concentran principalmente en la población de entre 26 y 39 años, grupo que representa el 34,6% de los fallecidos.

🚨 https://t.co/pAdc2O7sba 👉 Un siniestro de tránsito entre un bus y un camión en la vía San Juan-Pueblo Viejo dejó víctimas mortales y más de 20 heridos. https://t.co/izugyfVMFx — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 4, 2026

En cuanto al género, el 82% de las víctimas mortales son hombres, mientras que el 18% corresponde a mujeres. Por ejemplo, el 5 de noviembre de 2026, un motociclista murió tras un choque ocurrido en el puente 4 de la Autopista General Rumiñahui, en el sentido Quito-Valle.

Otra tragedia vial se registró el 29 de octubre, en la vía E20, que conecta Quinindé con Santo Domingo, en Esmeraldas. Un choque entre una camioneta doble cabina y un vehículo de carga que transportaba plátano dejó cinco personas fallecidas y dos heridas. Ambos automotores quedaron destrozados por la fuerza del impacto.

🚨 https://t.co/QAiDfrGYGM 👉 Dos personas resultaron heridas tras el #choque entre un camión y un bus que terminó impactando contra la pared de un conjunto en #Quito. https://t.co/43bT2i1aHk — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 15, 2026

Más de 14 500 personas lesionadas

La tendencia al alza también se evidencia en el número de personas heridas. Según las estadísticas de la ANT, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 14 547 lesionados, mientras que en el mismo período de 2025 hubo 13 168.

La diferencia es de 1 379 personas adicionales, lo que equivale a un crecimiento del 10,47%.

⚠️ https://t.co/n8W6iazlps 👉 Un #choque múltiple entre cuatro vehículos en la avenida Simón Bolívar dejó tres personas heridas y obliga al cierre total de la vía en sentido norte-sur en #Quito. https://t.co/ty7COqqE3h — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 7, 2026

Entre las principales causas de los siniestros constan las distracciones al conducir, como utilizar el celular, comer o maquillarse mientras se maneja. A esto se suman el exceso de velocidad y el irrespeto a las señales de tránsito, entre ellas los semáforos, el ceda el paso y el pare.

En cuanto a los tipos de accidentes más frecuentes, la ANT identificó que los tres primeros son: choques laterales, las pérdidas de carril y los atropellamientos.

Este escenario de la siniestralidad en Ecuador se evidencia a propósito de que este domingo 15 de noviembre, se conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales.