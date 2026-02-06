Conductor de camión de gas fue detenido en estado etílico en Puembo, Quito

El conductor circulaba con altos grados de alcohol en la sangre.

El chofer de un camión de gas fue detenido por conducir en estado etílico. Ocurrió en el sector de Puembo, en el nororiente de Quito, el mediodía del miércoles 4 de febrero del 2026.

Alfredo Merchán, coordinador de la Zona Valles de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), informó que los agentes de tránsito observaron maniobras extrañas en el conductor, detuvieron el vehículo y solicitaron los documentos.

Allí se dieron cuenta de que el hombre se encontraba en estado etílico, la practicarle una prueba de alcoholemia, el test marco 0,80 gramos de alcohol por cada litro de sangre.

El hombre fue detenido de forma inmediata y estará en prisión por cinco días. Además, deberá pagar una multa equivalente a un salario básico unificado y una reducción de cinco puntos en la licencia de conducir.

Según la AMT, en lo que va del 2026, más de 101 personas han sido detenidas por conducir en estado de embriaguez en Quito.