Quito: 735 conductores fueron detenidos por manejar en estado etílico en 2026

Los agentes de tránsito realizarán controles permanentes de alcoholemia en la capital.

Conducir bajo los efectos del alcohol continúa siendo una de las principales causas de siniestros de tránsito en Quito. Entre enero y julio de 2026, un total de 735 conductores fueron aprehendidos por manejar en estado etílico en la capital ecuatoriana.

Las cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) evidencian además que 258 siniestros de tránsito estuvieron relacionados con el consumo de alcohol, dejando un saldo de 162 personas lesionadas y 11 fallecidas en lo que va del año.

Los datos reflejan que, pese a las sanciones establecidas en la normativa vigente, el consumo de alcohol al volante sigue representando un problema de seguridad vial en Quito. Más de 300 conductores superaron el nivel más alto de alcoholemia

Del total de conductores aprehendidos en 2026, la AMT informó que:

327 registraron más de 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre, el nivel más alto contemplado en la escala sancionatoria.

128 marcaron entre 0,8 y 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre.

239 registraron entre 0,3 y 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre.

41 conductores de transporte público y comercial superaron el límite permitido de 0,1 gramos por litro de sangre.

La normativa ecuatoriana establece límites más estrictos para quienes prestan servicios de transporte público y comercial debido a la responsabilidad que implica el traslado de pasajeros.

Hombres entre 18 y 59 años concentran la mayoría de casos

La mayoría de conductores detenidos por conducir en estado etílico son hombres. Según las estadísticas oficiales, 705 de los aprehendidos corresponden al género masculino y 30 al femenino.

Además, las edades de los infractores oscilan entre los 18 y 59 años, lo que evidencia que esta conducta de riesgo se presenta en distintos grupos etarios.

Controles de alcoholemia se mantienen en Quito

Ante estas cifras, la Agencia Metropolitana de Tránsito mantiene operativos permanentes de alcohotest y pruebas psicosomáticas en diferentes sectores de Quito.

Los controles buscan identificar a conductores que manejan bajo los efectos del alcohol y retirarlos de las vías antes de que provoquen un siniestro de tránsito.

El Grupo Operativo Motorizado Especializado en Pruebas de Alcohotest y Psicosomáticas es el encargado de ejecutar estos operativos en la ciudad.