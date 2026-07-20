Niño de siete años salvó a su hermanito tras ataque armado en Guayas

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un niño de siete años se convirtió en el héroe de su hermano menor luego de ponerlo a salvo en medio de un violento ataque armado que dejó como víctimas a su madre y a su abuela en el cantón Durán, en Guayas.

El hecho ocurrió la noche del 19 de julio mientras los cuatro se encontraban dentro de una vivienda cuando fueron sorprendidos por varios disparos.

De acuerdo con la información policial, los atacantes irrumpieron en el inmueble y abrieron fuego contra ambas mujeres.

En medio del caos, el menor tomó en brazos a su hermanito de apenas un año y lo sacó del lugar para evitar que también fuera alcanzado por las balas. Su rápida reacción permitió que el bebé sobreviviera al ataque.

Autoridades investigan el hecho violento

Personal policial y equipos de emergencia acudieron al sitio, donde confirmaron el fallecimiento de las dos mujeres, mientras que los menores fueron puestos bajo resguardo de familiares.

Entre las primeras diligencias se levantaron indicios balísticos y se revisaron cámaras de seguridad del sector con el fin de dar con los responsables de este hecho violento.

El caso ha causado conmoción entre los habitantes de Durán, especialmente por la valentía demostrada por el niño, cuya decisión de proteger a su hermano evitó que la tragedia cobrara una tercera víctima.