Unidades de la Ecovía estarán en parada San Martín para que fans vuelvan del concierto de Shakira

Unidades de la Ecovía estarán en la parada San Martín para el retorno de los asistentes del concierto de Shakira.

Luego de que termine cada concierto de la colombiana Shakira, tres biarticulados de la Ecovía estarán ubicados y esperando en la parada San Martín (Plaza Argentina).

El objetivo será que los asistentes, que se dirijan hacia el sur de Quito, puedan regresar a sus casas en las unidades de la Ecovía después de los shows.

La barranquillera ofrecerá en Quito tres conciertos este sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre del 2025, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Por estos show se modificó la operación habitual del Ecovía y el Trolebús.

El Municipio de Quito informó que las unidades de la Ecovía, que esperarán en la parada San Martín, saldrán de manera continua, desde las 22:30, con destino al sur de la ciudad. Especificamente hasta la Estación Guamaní, para facilitar el retorno de las y los asistentes.

Mientras tanto, durante los tres días de los conciertos, el Trolebús operará hasta la medianoche. Las unidades realizarán paradas cada diez minutos en Quitumbe, Mayorista, El Recreo, Santo Domingo, El Ejido, La Colón, Estadio y El Labrador.

La Ecovía funcionará en horario regular, pero realizará giros entre la Estación Guamaní y la parada San Martín, informó el Municipio.

Por su parte, la Estación Río Coca operará con normalidad con sus rutas alimentadoras y reforzará el circuito Intraterminales Río Coca – El Labrador, con un intervalo de dos minutos.

Shakira presentará tres fechas de su gira internacional 'Las mujeres ya no lloran World Tour' en Quito, donde se prevé la asistencia de alrededor de 105 000 personas.