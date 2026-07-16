Daniel Noboa crea seis Gabinetes Interinstitucionales; ¿cuál es la finalidad?

El presidente Daniel Noboa suscribió, este jueves 16 de julio de 2026, el Decreto Ejecutivo 449, con el cual creó seis Gabinetes Interinstitucionales.

Esta nueva instancia de coordinación busca fortalecer el trabajo conjunto de las instituciones del Ejecutivo y agilizar la implementación de las políticas públicas, indicó el Gobierno.

Según informó la Presidencia de la República en un comunicado difundido este 16 de julio de 2026, la medida permitirá mejorar la capacidad del Gobierno para atender "para gestionar de manera integral los principales desafíos del país".

"Los Gabinetes Interinstitucionales permitirán definir prioridades, articular acciones entre entidades competentes y monitorear el cumplimiento de los compromisos estratégicos".

Estos son los seis Gabinetes Interinstitucionales

El decreto dispone la creación de seis Gabinetes Interinstitucionales, distribuidos en las áreas de Social, Seguridad, Económico Productivo, Infraestructura y Energía, Banca Pública e Ingresos.

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Cada uno estará conformado por las máximas autoridades de las entidades y será presidido por el Secretario General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, "quien liderará las aticulaciones y seguimiento de los compromisos".

"Este nuevo modelo de coordinación permanente permitirá que las instituciones de la Función Ejecutiva trabajen bajo una sola hoja de ruta", añadió el Gobierno.