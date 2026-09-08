Incendio forestal en Mastodontes generó gran nube de humo en el norte de Quito

Una columna de humo se observa en el norte de Quito por un incendio forestal.

Un incendio forestal registrado en el sector de Mastodontes, en Carcelén, al norte de Quito, provocó una extensa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad este martes 8 de septiembre de 2026.

La emergencia permanece activa desde aproximadamente las 09:30. Ante la alerta, el ECU 911 coordinó el despliegue de equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito, Policía Nacional, Gobierno Provincial de Pichincha y la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento.

Para combatir las llamas, los Bomberos movilizaron un amplio contingente que incluye el helicóptero Argus, unidades de ataque, unidades de abastecimiento, camionetas y una ambulancia. También están desplegados 45 bomberos.

En redes sociales, las personas indicaron que la nube de humo es observada desde sectores como Pomasqui, El Condado, Cotocollao, Ponceano, La Ofelia y Bellavista.

Los Bomberos también informaron que se realizan labores de contención en tres líneas de fuego activas. Además, han realizado 10 descargas de agua con el helicóptero para apoyar el trabajo en tierra

Mientras continúan las labores para controlar el incendio, la Policía Nacional mantiene un perímetro de seguridad y restringe el ingreso de personas al área afectada para evitar riesgos.