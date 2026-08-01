¿Cuánto cuesta viajar desde Quito a las principales ciudades, tras el incremento de pasajes?
El alza de los pasajes en buses interprovinciales e intraprovinciales fue aprobada el 25 de julio de 2026.
ANT aprobó el alza de pasajes en buses inter e intraprovinciales de Ecuador.
Municipio de Quito
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Actualizado:
01 ago 2026 - 07:00
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aprobó un incremento del 25% en pasajes interprovinciales. La resolución fue emitida el el 25 de julio de 2026.
Sin embargo, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros Intra e Interprovincial del Ecuador (Fenacotip) aseguró que las nuevas tarifas se aplicarán desde el 1 de agosto.
Entre los cambios más representativos figuran las siguientes rutas:
- Quito-Guyaquil: Pasa de USD 11,73 a USD 14,66
- Quito-Ibarra: Pasa 3,45 a USD 4,31
- Quito Loja: Pasa de 16,06 a USD 22,86
- Quito–Atacames: Pasa de de USD 13 a USD 16,25
- Quito y Cuenca: Pasa de USD 17,25 a USD 21,56
- Quito-Esmeraldas: Pasa de 6:85 a USD 11,07
Además del incremento, a entidad dispone que la Dirección de Evaluación de Prestación del Servicio de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial realice procesos de seguimiento para verificar la calidad del servicio y la percepción de los usuarios respecto a las nuevas tarifas.
El incremento coincide con algunos factores
El anuncio coincide con el período de vacaciones escolares del régimen Sierra-Amazonía, una temporada en la que aumenta el flujo de pasajeros hacia destinos turísticos y familiares.
El incremento también se da luego de que las autoridades analizaran las tarifas congeladas desde 2021 y tras la eliminación del subsidio del diésel.
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