¿Cuánto cuesta viajar desde Quito a las principales ciudades, tras el incremento de pasajes?

ANT aprobó el alza de pasajes en buses inter e intraprovinciales de Ecuador.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aprobó un incremento del 25% en pasajes interprovinciales. La resolución fue emitida el el 25 de julio de 2026.

Sin embargo, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros Intra e Interprovincial del Ecuador (Fenacotip) aseguró que las nuevas tarifas se aplicarán desde el 1 de agosto.

Entre los cambios más representativos figuran las siguientes rutas:

Quito-Guyaquil: Pasa de USD 11,73 a USD 14,66

Quito-Ibarra: Pasa 3,45 a USD 4,31

Quito Loja: Pasa de 16,06 a USD 22,86

Quito–Atacames: Pasa de de USD 13 a USD 16,25

Quito y Cuenca: Pasa de USD 17,25 a USD 21,56

Quito-Esmeraldas: Pasa de 6:85 a USD 11,07

Además del incremento, a entidad dispone que la Dirección de Evaluación de Prestación del Servicio de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial realice procesos de seguimiento para verificar la calidad del servicio y la percepción de los usuarios respecto a las nuevas tarifas.

El incremento coincide con algunos factores

El anuncio coincide con el período de vacaciones escolares del régimen Sierra-Amazonía, una temporada en la que aumenta el flujo de pasajeros hacia destinos turísticos y familiares.

El incremento también se da luego de que las autoridades analizaran las tarifas congeladas desde 2021 y tras la eliminación del subsidio del diésel.