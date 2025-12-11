Controles de tránsito en Quito del jueves 11 al domingo 14 de diciembre; ¿horarios?

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutará 81 operativos de control de tránsito en distintos puntos de Quito desde este jueves 11 hasta el domingo 14 de diciembre del 2025.

La entidad municipal informó que estos controles se desarrollarán en tres franjas horarias distribuidas de la siguiente manera:

06:00 a 12:30

14:00 a 19:30

20:00 a 02:00

Estos operativos de tránsito estarán enfocados en verificar y controlar lo siguiente:

Placas y regularización vehicular

Uso adecuado del carril exclusivo

Vehículos mal estacionados

Competencias vehiculares en la vía pública

Motocicletas

Transporte pesado

Vidrios polarizados

Transporte escolar

Prevención de exceso de velocidad

Estos operativos se implementarán en varias zonas de la capital. "Esto permitirá abarcar una mayor cobertura territorial y responder de manera oportuna a las necesidades de movilidad del Distrito Metropolitano de Quito", dijo la AMT.

No es la primera vez que se realizan estos operativos en la ciudad. Por ejemplo, entre el jueves 4 y domingo 7 de diciembre se emitieron 1 607 citaciones a conductores que cometieron infracciones.

Además, 38 conductores fueron puestos a órdenes de la autoridad competente por conducir bajo los efectos del alcohol.