Escándalo en River Plate: Kendry Páez desata enojo por un en vivo en TikTok durante pleno juego

El ambiente en River Plate atraviesa momentos de alta tensión y el ecuatoriano Kendry Páez vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Mientras el conjunto argentino disputaba un compromiso crucial de la temporada y sufría un traspié en el campo de juego, la atención de miles de hinchas se desvió a las redes sociales.

Allí, Páez, el mediocampista tricolos decidió realizar una transmisión en vivo mediante la plataforma TikTok a la misma hora del partido. Esta actitud provocó un profundo rechazo entre los aficionados e integrantes de la directiva, quienes consideraron el hecho como una falta de respeto institucional.

La indignación colectiva aumentó en un momento deportivo crítico de River y en una situación de incertidumbre que el volante atraviesa dentro del club, figurando actualmente en la lista de futbolistas marginados del plantel profesional.

La controversia escala aún más debido a que Páez ya registraba faltas disciplinarias previas dentro de la institución. El jugador debía presentarse a cumplir con las rutinas de entrenamiento establecidas para el grupo de futbolistas apartados en el predio del club, cita a la que no acudió de manera reiterada.

Su inasistencia a las prácticas, combinada con una presencia activa en plataformas digitales durante los compromisos oficiales de sus compañeros, terminó por agotar la paciencia del cuerpo técnico y la directiva.

Ante este panorama, la cúpula directiva del equipo argentino ha acelerado las gestiones para dar por terminado el vínculo contractual con el juvenil. La intención de la dirigencia es rescindir de manera anticipada el préstamo acordado con el Chelsea, dueño de su ficha internacional, para dar un cierre definitivo a una estadía que ha estado marcada por episodios extracancha más que por actuaciones destacadas con la camiseta de la banda roja.

Mientras el entorno del futbolista busca alternativas para reencausar su trayectoria deportiva, River Plate enfoca sus esfuerzos en cerrar cuanto antes este capítulo para mantener la disciplina del vestuario y focalizarse en sus objetivos competitivos en la temporada.