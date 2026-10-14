Cortes de luz afectan a semaforización en Quito: AMT despliega agentes de tránsito

Cortes de luz dejan sin energía a 29 cruces semafóricos en el norte y sur este miércoles 14 de cotubre de 2026.

Las fallas intempestivas en el suministro eléctrico registrados desde la noche del martes 13 de octubre y la mañana de este miércoles 14 de octubre de 2026 complican la movilidad en Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirmó que al menos 96 intersecciones semafóricas se encuentran fuera de servicio a causa de la falta de energía.

La afectación abarca puntos neurálgicos de la urbe, registrándose 16 intersecciones apagadas en el norte, 48 en el centro norte y 32 en el sur.

Esto lo que ha generado congestión y caos vehicular en las de mayor flujo.

Operaciones de control

Para mitigar el riesgo de accidentes y agilizar la circulación en los cruces críticos, las autoridades de tránsito dispusieron el despliegue de 125 Agentes Civiles de Tránsito.

El apagón semafórico se suma a la ola de reclamos ciudadanos por los cortes de luz no programados que han dejado a oscuras a barrios como Ponceano, Cotocollao, La Delicia, La Magdalena, Guamaní, Calderón, entre otros.

Las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad, conducir con precaución, respetar las señales de los agentes de tránsito y dar prioridad al paso peatonal mientras se restablece progresivamente el servicio eléctrico en la capital.