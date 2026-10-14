Apagones no programados en Quito: Usuarios reportan cortes de luz en el norte, sur y valles

Quito registra apagones no programados de más de ocho horas la noche de este martes 13 de octubre y la madrugada de este miércoles 14 de octubre de 2026.

Una ola de reclamos y desesperación ciudadana se registró en Quito durante la noche del martes 13 y la mañana de este miércoles 14 de octubre de 2026.

Moradores de diversos sectores del norte, sur y los valles de la capital denunciaron la suspensión intempestiva del servicio eléctrico, con cortes que en varios puntos superaron las ocho horas continuas.

Sin embargo, hasta las 07:26 de este miércoles 14 de octubre de 2026, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) emita un pornunciamiento oficial.

Las desconexiones comenzaron progresivamente desde las 22:45 del martes.

A través de la red social X, los usuarios exigieron la publicación urgente de cronogramas de racionamiento, temiendo que estas interrupciones respondan al inicio formal de apagones no anunciados.

Sectores afectados en el norte, sur y los valles

Los reportes ciudadanos permitieron trazar el mapa de afectación en la capital y sus cantones aledaños:

S anta Catalina de Cutuglahua, Santiago Roldós, La Perla de Guamaní, San Vicente de Cornejo, El Rocío, Sierra Hermosa, San Fernando de Guamaní, Nueva Aurora (entre General Julio Andrade y S47D); AV. Pedro Vicente Maldonado (lado occidental) desde la entrada de Cutuglahua hasta la Guayanay Ñan.

Centro de Cotocollao, La Ofelia, La Delicia, Ponciano Alto, Parque de los Recuerdos, Real Audiencia entre Diego de Vásquez y Bellavista, calle Lizardo Ruiz y Unión y Progreso, Bellavista entre Diego de Vásquez y Galo Plaza.

Llano Grande, Simón Bolívar (lado oriental) entre Manuel Benítez y El Portal, Panamericana Norte (lado sur) entre El Portal y el puente de Calderón (9 de agosto).

San José de Morán, Santa Clara Alto, San Juan de Calderón, Bello Horizonte, Madrigal, Los Pinos, Cushigera, Loteamiento San Vicente, Bellavista, Laderas San Francisco, Colinas de Bellavista, Fuerzas Unidas, Julio Zabala, Santa Clara de Pomasqui.

San Antonio, calle Reino de Quito desde 1 de Mayo hasta Catequilla, Ciudad Mitad del Mundo, Santo Domingo Alto, Kartódromo, Caspigasí, Av. Equinoccial entre el 13 de Junio ​​y el redondel de la Mitad del Mundo, calles Padre Rumi, Pululahua, Museo Solar, Misión Geodésica.

Asimismo, se reporta que 73 semáforos apagados en la avenida Diego de Vasquez desde la salida de Carcelén hasta la Ofelia.

Incertidumbre en la ciudadanía

Pese a la insistencia de los capitalinos en las plataformas digitales de la EEQ y del Ministerio de Energía, las autoridades no han emitido pronunciamiento sobre la causa de los cortes de luz.

El malestar ciudadano se profundiza al recordar las recientes declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien aseguró semanas atrás que "ninguna familia ecuatoriana va a tener cortes de luz" .

Sin embargo, analistas del sector eléctrico han advertido previamente que la recuperación de pequeños bloques de energía térmica no alcanza para frenar el déficit nacional de entre 1 300 y 1 800 megavatios (MW).

Mientras tanto, los hogares y negocios de la capital arrancaron sus jornadas laborales y escolares a ciegas, a la espera de que la Empresa Eléctrica Quito restablezca el suministro.