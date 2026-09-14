Cortes de luz se reportan en varios sectores del centro y norte de Quito este lunes 14

La Empresa Eléctrica Quito dijo que personal técnico trabaja para restablecer la luz en diferentes sectores de Quito

Varios sectores del centro y norte de Quito registraron cortes de energía eléctrica durante la mañana de este lunes 14 de septiembre de 2026.

Las interrupciones fueron reportadas por usuarios a través de las redes sociales de la Empresa Eléctrica Quito, quienes señalaron la falta de suministro en diferentes zonas de la capital.

Entre los sectores donde se han reportado cortes constan la avenida 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel, San Blas, La Floresta, La Pradera, Isabel La Católica y Madrid.

También existen reportes de interrupciones en La Mariscal, Patria y 12 de Octubre, Iñaquito, República y Eloy Alfaro, entre otros puntos de Quito.

Ante los reportes ciudadanos, la Empresa Eléctrica Quito señaló que se registra un daño en el sector y que su personal técnico se desplazará para atender la emergencia.

"Tenemos un daño en el sector, nuestro equipo técnico, atenderá la novedad y se normalizará su servicio eléctrico", señaló la Empresa Eléctrica.