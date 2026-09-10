Nueva línea de transmisión busca reforzar servicio eléctrico para habitantes del norte de Quito

Nueva línea de transmisión reforzará el servicio eléctrico para 240 mil habitantes del norte de Quito.

Más de 240 mil habitantes del norte de Quito contarán con un suministro eléctrico más confiable gracias a la construcción de la nueva Línea de Transmisión Cristianía - Gualo, de 138 kilovoltios (kV).

El proyecto, ejecutado por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), beneficiará a varios sectores.

Entre esto están: Ponceano, Comité del Pueblo, Carcelén, Kennedy, San Isidro del Inca, Zámbiza, Llano Chico, Llano Grande y Calderón.

La obra responde al constante crecimiento residencial, comercial e industrial de la zona nororiental de la capital.

La obra responde al constante crecimiento residencial, comercial e industrial de la zona nororiental de Quito. Ministerio de Ambiente y Energía

La inversión bordea los USD 2,8 millones e incluye la instalación de cinco kilómetros de línea y 29 estructuras metálicas.

Esta infraestructura conectará las subestaciones Cristianía y Gualo en un sistema en anillo, lo que mejorará la estabilidad y operatividad de la red.

Durante un recorrido técnico, el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, constató la instalación del equipo compacto GIS de 138 kV.

La inversión bordea los USD 2,8 millones, según informó el Gobierno Nacional. Ministerio de Ambiente y Energía

Según el Ministro, la Subestación Cristianía registra un 80% de avance, mientras que la línea de transmisión alcanza un 98% de desarrollo.

El Gobierno Nacional prevé que este proyecto garantice la capacidad de entrega de energía ante el incremento de la demanda futura en la ciudad.