Nueva línea de transmisión busca reforzar servicio eléctrico para habitantes del norte de Quito
La obra interconecta las subestaciones Cristianía y Gualo con una inversión superior a USD 2,8 millones. La infraestructura registra un avance casi total.
Nueva línea de transmisión reforzará el servicio eléctrico para 240 mil habitantes del norte de Quito.
Ministerio de Ambiente y Energía
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Actualizada:
10 sep 2026 - 17:06
Más de 240 mil habitantes del norte de Quito contarán con un suministro eléctrico más confiable gracias a la construcción de la nueva Línea de Transmisión Cristianía - Gualo, de 138 kilovoltios (kV).
El proyecto, ejecutado por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), beneficiará a varios sectores.
Entre esto están: Ponceano, Comité del Pueblo, Carcelén, Kennedy, San Isidro del Inca, Zámbiza, Llano Chico, Llano Grande y Calderón.
La obra responde al constante crecimiento residencial, comercial e industrial de la zona nororiental de la capital.
La inversión bordea los USD 2,8 millones e incluye la instalación de cinco kilómetros de línea y 29 estructuras metálicas.
Esta infraestructura conectará las subestaciones Cristianía y Gualo en un sistema en anillo, lo que mejorará la estabilidad y operatividad de la red.
Durante un recorrido técnico, el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, constató la instalación del equipo compacto GIS de 138 kV.
Según el Ministro, la Subestación Cristianía registra un 80% de avance, mientras que la línea de transmisión alcanza un 98% de desarrollo.
El Gobierno Nacional prevé que este proyecto garantice la capacidad de entrega de energía ante el incremento de la demanda futura en la ciudad.
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