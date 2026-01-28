La tasa de recolección de basura se cobrará en la planilla del agua desde febrero de 2026

La tasa de recolección de basura dejó de cobrarse en la planilla de luz desde el 2025.

A partir de febrero de 2026, la tasa de recolección de basura se cobrará en la planilla del agua. Antes, el valor se cobraba en la planilla de luz, pero el Gobierno lo eliminó en octubre del año pasado.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aclaró el martes 27 de enero de 2026 que este no es un nuevo cobro, solo cambia de planilla. Además indicó que se habilitarán más canales de atención ciudadanía para solventar dudas.

"Es un cobro que ya venía existiendo pero por una decisión arbitraria del Gobierno Nacional, tuvimos que encontrar una alternativa y hemos encontrado", dijo el Burgomaestre.

Por la tasa de recolección de basura de noviembre y diciembre la ciudad perdió 12 millones de dólares, señaló Pabel Muñoz. Pero, aseguró que el servicio no se detuvo.

Consumo de agua impactará en el pago de la tasa de recolección de basura

Según el Municipio de Quito, existe una correlación del 92% entre el consumo de agua y la generación de residuos sólidos en los hogares.

Por lo tanto, quien menos consuma agua, pagará un valor menor en la tasa de recolección de basura. "Esto fomenta la corresponsabilidad ambiental y el uso responsable de los recursos", señaló la Alcaldía.

Del total de contribuyentes, el 88% corresponde al sector residencial. Además, se mantiene el subsidio y exoneración del 50% para personas con discapacidad y adultos mayores.

Con el nuevo mecanismo de cobro, la tasa de recolección de basura será progresiva, de acuerdo a la siguiente escala:

Sector 1: Residenciales Es el 88,8% de usuarios y corresponde a hogares, familias, departamentos. Sector 2: Comerciales Es el 10,6% de usuarios que corresponde a tiendas, locales, pequeños negocios. Sector 3: Industriales Es el 0,3% de usuarios correspondiente a industrias. Sector 4: Espacios de uso colectivo Es el 0,3% de usuarios en mercados, casas comunales, casas barriales públicas y ligas barriales.

Herramienta para calcular el valor de la tasa

El Municipio de Quito habilitó una calculadora digital de la tasa de recolección de basura desde febrero, que permite a la ciudadanía estimar el valor que deberá pagar según su consumo mensual de agua potable.

Esta herramienta está disponible en el portal del Municipio bajo el nombre Simulador de la tasa de gestión de residuos. Ingrese a través del link: municipio-quito.shinyapps.io/simuladorTGIRS-NP-completo/

"La calculadora muestra cómo se calcula el valor de forma escalonada, de modo que quienes consumen menos agua pagan menos. Además, permite identificar el rango de consumo en el que se encuentra cada usuario", indicó la Alcaldía.

Para los ciudadanos que tengan dudas sobre este nuevo mecanismo de cobro, el Municipio habilitó canales de atención a través de: Portal Web del Municipio de Quito, 1800 EPMAPS, 1800 EMASEO, Administraciones Zonales y Casa Somos.