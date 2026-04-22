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Quito

Cuatro menores fueron escopolaminados al salir de un colegio en Sangolquí

Cuatro menores fueron interceptados por dos hombres en motocicleta a la salida de un colegio. Sus padres piden más presencia policial. 

Cuatro menores fueron escopolaminados al salir de un colegio en Sangolquí.

Referencial Freepik.

Autor

Lizette Abril

Fecha de publicación

22 abr 2026 - 07:42

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Padres de familia denuncian que cuatro estudiantes fueron escopolaminados al salir de un colegio en Sangolquí, en el Valle de Los Chillos.

Los padres piden más presencia policial en el sector, pues aseguran que hay grupos delictivos organizados en el lugar.

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