Cuatro menores fueron escopolaminados al salir de un colegio en Sangolquí.

Padres de familia denuncian que cuatro estudiantes fueron escopolaminados al salir de un colegio en Sangolquí, en el Valle de Los Chillos.

Los padres piden más presencia policial en el sector, pues aseguran que hay grupos delictivos organizados en el lugar.