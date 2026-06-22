Curso de adiestramiento canino gratis en Quito: Requisitos y fechas

El curso de adiestramiento canino del Cuerpo de Agentes de Control es graits en Quito.

El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito (CACMQ) abrió el cuarto curso de adiestramiento canino gratis.

Las inscripciones para participar en esta actividad estarán disponibles el 22, 23 y 24 de junio de 2026.

El curso arrancará el sábado 4 de julio. Para más información se puede consultar a través de la línea telefónica (02) 3 730 980 extensión 1009.

Requisitos para el curso gratuito de adiestramiento canino

El curso de adiestramiento canino está dirigido a canes entre ocho meses y cinco años.

Para participar, el animal debe contar con su carnet de vacunas al día y no ser reactivo a otros perros o al ser humano.

Las inscripciones estarán abiertas de 08:00 a 16:30 a través de la página web del CACMQ.

En línea debe llenarse un formulario con datos personales del tutor y del animal.

Fechas de testeo en el Cuartel General del CACMQ

Antes de participar en el curso de adiestramiento, es necesario asistir a un testeo en el Cuartel General del CACMQ, ubicado en la avenida Juan Bautista Aguirre y Simón Bolívar.

Esta actividad se debe cumplir el sábado 27 o domingo 28 de junio.

El tutor del perro debe acudir portando el formulario de inscripción impreso, el carnet de vacunas y el can sujeto con una correa.

Los inscritos que no acudan al testeo previo quedarán fuera del curso.