Cayeron con artistas y show en vivo en Quito: Clausuran venta ilegal de lotes en Los Chillos

Clausuran venta ilegal de lotes en el Valle de los Chillos, en Quito.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró un establecimiento en el sector de La Merced, en el valle de Los Chillos, donde se comercializaban y promocionaban lotes de terreno sin los permisos municipales requeridos.

Para atraer a posibles compradores, los promotores organizaron un evento gratuito que incluyó la presentación de artistas en vivo.

Los lotes, según la AMC, se ofrecen en preventa bajo la modalidad de derechos y acciones.

De acuerdo con las autoridades de control, una figura que no otorga un lote independiente ni legalmente aprobado por el Municipio de Quito.

Clausuran venta ilegal de lotes en el Valle de los Chillos, en Quito.

La intervención se ejecutó tras la alerta de un ciudadano que acudió a la Administración Zonal Los Chillos para verificar la legalidad del proyecto antes de realizar la compra.

Multas de hasta USD 48 200

Gustavo Chiriboga Mosquera, supervisor de la AMC, advirtió sobre las fuertes sanciones económicas para quienes incurran en estas irregularidades:

Por operar sin licencia de actividad económica: Multa de hasta 8 salarios básicos unificados ( USD 3.856 ).

Por comercializar fraccionamientos no autorizados: Sanciones que van de 50 a 100 salarios básicos ( entre USD 24.100 y USD 48.200 ).

Clausuran venta ilegal de lotes en el Valle de los Chillos, en Quito.

En lo que va de 2026, la AMC registró 12 inspecciones por fraccionamiento ilegal de terrenos en la capital.

Durante el 2025 se ejecutaron 24 controles similares, la mitad de ellos concentrados en el valle de Los Chillos.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a acudir a la Administración Zonal correspondiente para verificar que cualquier proyecto inmobiliario o lotización cuente con las autorizaciones en regla antes de realizar pagos o firmar contratos.