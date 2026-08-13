¿Willian Pacho ganará otro título el domingo?

El ecuatoriano Willian Pacho antes de un partido con el PSG.

El hambre de gloria no descansa en París. Hace menos de 48 horas, el país se llenó de orgullo al ver al ecuatoriano Willian Pacho proclamarse bicampeón de la Supercopa de Europa, en Salzburgo, tras una intensa victoria por 2-1 ante el Aston Villa.

Ahora, sin tiempo para tanta celebración, el zaguero Tricolor ya apunta su mirada hacia un nuevo trofeo: la Supercopa de Francia.

Este domingo 16 de agosto, a las 13:45 (hora de Ecuador), el Paris Saint-Germain saltará al césped del estadio Bollaert-Delelis para enfrentar al Lens, en busca de un nuevo logro.

Una muralla inquebrantable

A sus 24 años, Pacho se ha consolidado como un líder silencioso pero implacable en el esquema táctico de Luis Enrique. Sus anticipos, salida limpia y solidez física lo han convertido en el guardián de la zaga, siendo titular indiscutible en los momentos más calientes.

Para el ecuatoriano, no es un partido más. El domingo tendrá la oportunidad de alcanzar su título número 11 con la camiseta del PSG. Cada estrella bordada en su palmarés ratifica que estamos ante uno de los mejores defensores del mundo.

El reto del domingo

Frente a ellos, el Lens intentará aprovechar el empuje de su hinchada en su propio feudo. Sin embargo, el PSG llega con el envión anímico por las nubes y una plantilla diseñada para ganarlo absolutamente todo.

¿Logrará Pacho sumar una nueva vuelta olímpica? Todos los caminos conducen al Bollaert-Delelis. Ecuador entero estará a la expectativa de ver, una vez más, la bandera tricolor en lo más alto del fútbol europeo.