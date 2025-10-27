Un dólar y una visita cultural: 'La Ruta de los Museos' que no se puede perder en Quito

Museos de Quito atenderán por un dólar la entrada durante el feriado de noviembre.

¡Llega el feriado! Los ecuatorianos tendrán cuatro días libres por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca.

En Quito estará disponible la 'Ruta de los Museos' que incluirá el acceso a estos espacios por un dólar por persona.

Cada espacio tendrá su propio itinerario para recibir a los visitantes con la tarifa promocional durante los días sábado 1, domingo 2, lunes 3 y martes 4 de noviembre.

Sábado 1 de noviembre

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) invita a Aya Marcay Quilla, una olla comunitaria para honrar a los muertos. Se preparará la tradicional colada morada. El acceso es libre y se realizará de 10:00 a 14:30.

En el Museo Interactivo de Ciencia (MIC) visite la nueva sala 'AWAWA', un espacio educativo y lúdico que fomenta el desarrollo cognitivo, emocional, físico y social de niñas y niños de 0 a 5 años. De 09:00 a 16:00.

Domingo 2 de noviembre

En Yaku Parque Museo del Agua se realizará la Feria Aguacero, allí encontrará productos ecológicos, talleres, charlas y presentaciones artísticas. La actividad está incluida con la entrada al museo, se realizará de 09:30 a 17:00.

Lunes 3 de noviembre

En el Museo de la Ciudad sea parte de Altar de las voces apagadas, una acción educativa y sensible que parte del acta de defunción de Juan Pío Montúfar, un documento que impulsa a reflexionar sobre las violencias estatales y su eco en la actualidad. Se construirá un altar comunitario para honrar las vidas apagadas por distintas formas de violencia. En dos horarios a las 11:00 y 14:00.

Martes 4 de noviembre