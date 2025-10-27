Un dólar y una visita cultural: 'La Ruta de los Museos' que no se puede perder en Quito
En Ecuador se aproxima un largo feriado en noviembre de 2025. Serán dos días de asueto más dos de fin semana.
Museos de Quito atenderán por un dólar la entrada durante el feriado de noviembre.
27 oct 2025 - 21:57
¡Llega el feriado! Los ecuatorianos tendrán cuatro días libres por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca.
En Quito estará disponible la 'Ruta de los Museos' que incluirá el acceso a estos espacios por un dólar por persona.
Cada espacio tendrá su propio itinerario para recibir a los visitantes con la tarifa promocional durante los días sábado 1, domingo 2, lunes 3 y martes 4 de noviembre.
Sábado 1 de noviembre
- El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) invita a Aya Marcay Quilla, una olla comunitaria para honrar a los muertos. Se preparará la tradicional colada morada. El acceso es libre y se realizará de 10:00 a 14:30.
- En el Museo Interactivo de Ciencia (MIC) visite la nueva sala ‘AWAWA’, un espacio educativo y lúdico que fomenta el desarrollo cognitivo, emocional, físico y social de niñas y niños de 0 a 5 años. De 09:00 a 16:00.
Domingo 2 de noviembre
- En Yaku Parque Museo del Agua se realizará la Feria Aguacero, allí encontrará productos ecológicos, talleres, charlas y presentaciones artísticas. La actividad está incluida con la entrada al museo, se realizará de 09:30 a 17:00.
Lunes 3 de noviembre
- En el Museo de la Ciudad sea parte de Altar de las voces apagadas, una acción educativa y sensible que parte del acta de defunción de Juan Pío Montúfar, un documento que impulsa a reflexionar sobre las violencias estatales y su eco en la actualidad. Se construirá un altar comunitario para honrar las vidas apagadas por distintas formas de violencia. En dos horarios a las 11:00 y 14:00.
Martes 4 de noviembre
- En el Museo del Carmen Alto podrá ser parte de la muestra La dote monacal: poder, prestigio y desigualdad, que revela cómo la dote influyó en las vidas de las mujeres durante la colonia, mostrando su relación con el matrimonio y la clausura.
