Así puede calcular cuánto le deben pagar si trabaja los días de feriado de noviembre
Ecuador tendrá uno de los feriados más largos del año. El 2 y 3 de noviembre se trasladarán a lunes y martes como días libres.
El pago en los días de feriados es un valor extraordinario que se paga a los trabajadores.
Internet
Compartir
Actualizada:
27 oct 2025 - 20:43
Un nuevo feriado largo se vivirá en Ecuador. Los días libres se sumarán al fin de semana dejando como asueto el sábado 1, domingo 2, lunes 3 y martes 4 de noviembre de 2025.
El calendario de feriados de Ecuador indica que serán libres los días correspondientes a la conmemoración de Difuntos y la Independencia de Cuenca.
La Ley de Feriados establece que si el día libre cae entre miércoles, jueves o sábado, el día de asueto se traslada al viernes. Mientras que, si cae el martes o el domingo, el día de descanso es el lunes.
Aunque son cuatro días libres, solo el lunes y martes incluyen un pago extraordinario para quienes trabajan.
Según lo establece el artículo 114 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y en concordancia con el artículo 55 del Código de Trabajo, ese tiempo debe pagarse con un recargo del 100%, es decir, al doble del valor habitual por hora.
¿Cómo calcular?
El Ministerio de Trabajo establece una fórmula para calcular el pago extraordinario:
Divide el salario mensual entre 240 horas (promedio de horas laborales al mes).
- Ejemplo: Si una persona recibe el sueldo básico de 470 ÷ 240 (30 días × 8 horas) = 1,95 (valor de la hora de trabajo)
Multiplica ese resultado por 2 (recargo del 100 %).
- Ejemplo: 1,95 × 2 (recargo 100%) = 3,91
Multiplica por el número de horas trabajadas en el feriado.
- Ejemplo: 3,91 × 8 (horas de trabajo) = 31,33 dólares
Pago por fin de semana
El pago por trabajar el fin de semana es diferente.
Divide el salario mensual entre 240 horas (promedio de horas laborales al mes).
- Ejemplo: Si una persona recibe el sueldo básico de 470 ÷ 240 (30 días × 8 horas) = 1,95 (valor de la hora de trabajo)
Multiplica el valor por 1.25 (recargo del 25%)
- Ejemplo: 1,95 × 1.25 (recargo 25%) = 2,43
Multiplica por el número de horas trabajadas en fin de semana.
- Ejemplo: 2,43 × 8 (horas de trabajo) = 19,44 dólares
Compartir