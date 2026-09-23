Desmantelan burdel clandestino en Guayaquil y rescatan a tres extranjeras víctimas de trata

La Policía Nacional desmanteló un burdel clandestino en Guayaquil y rescató a tres extranjeras víctimas de trata.

Tres mujeres de nacionalidad extranjera fueron rescatadas por la Policía Nacional tras ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.

De acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, las víctimas fueron rescatadas de un inmueble que funcionaba como casa de citas clandestina en el sector de Kennedy Norte, en el norte de Guayaquil.

El operativo se ejecutó la tarde del martes 22 de septiembre por la Unidad de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT).

Tres jóvenes de 19, 21 y 29 años solicitaron auxilio a los uniformados, denunciando que eran explotadas sexualmente en el lugar. Policía Nacional

​Pedido de auxilio e indicios

Durante la inspección en el inmueble ubicado en las calles Carlos Endara y José Santiago Castillo, las autoridades verificaron la identidad de ocho trabajadoras sexuales y encontraron a varios clientes.

En medio del procedimiento, tres jóvenes de 19, 21 y 29 años solicitaron auxilio a los uniformados, denunciando que eran explotadas sexualmente bajo engaños y vulnerabilidad.

En el registro de las instalaciones, los agentes levantaron diversos indicios:

Equipos electrónicos

En el lugar, la Policía encontró cámaras fotográficas y dispositivos DVR, los cuales habrían sido utilizados para la presunta producción de material pornográfico.

Evidencia física

Dispositivos móviles y USD 215,50 en efectivo.

Indicios encontrados por la Policía Nacional en el lugar. Policía Nacional

Clausura

El establecimiento fue clausurado de manera inmediata por las autoridades de control.

Aprehensión y prisión preventiva

En el lugar fueron detenidos dos ciudadanos ecuatorianos (Marlon S., de 33 años, y Kelly M., de 31) y una ciudadana extranjera (Génesis P., de 33 años).

Según las autoridades, son señalados por las víctimas como responsables de su traslado y captación.

Tras la calificación de flagrancia y la presentación de los indicios por parte de la Fiscalía, un juez dictó prisión preventiva para los tres aprehendidos.

Esto mientras avanzan las investigaciones por el delito de trata de personas.