¡EN VIVO! Independiente del Valle recibe a Flamengo por la ida de cuartos de la Libertadores 

Independiente del Valle y Flamengo abren este jueves 10 de septiembre de 2026 la serie correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El primer choque de la eliminatoria se disputa en la altura del Estadio Olímpico Atahualpa de Quito a partir de las 19:30 (hora de Ecuador), marcando el inicio de una llave crucial por un cupo entre los cuatro mejores del continente.

El conjunto ecuatoriano llega a esta cita con la meta de aprovechar las condiciones climáticas y geográficas de la capital para inclinar la balanza a su favor. Bajo la conducción táctica de su cuerpo técnico, los negriazules apuestan a la tenencia rápida del balón y la intensidad física para desgastar a la plantilla brasileña desde los primeros minutos.

Por su parte, el Mengão llega a territorio ecuatoriano con todo su arsenal de estrellas y la chapa de candidato constante en el torneo continental. El cuadro de Río de Janeiro busca un planteamiento inteligente en la altura quitina que le permita conseguir un resultado favorable o de poco margen para definir la clasificación en su casa.

Este compromiso revive un duelo que se ha vuelto recurrente y de alta rivalidad en las competencias sudamericanas de los últimos años. Ambas instituciones ya se vieron las caras en las ediciones de la Recopa Sudamericana 2020 y 2023, así como en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, registrando marcadores abultados y cruces muy disputados.

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Entre los antecedentes más recordados por la afición ecuatoriana destaca la final de la Recopa Sudamericana 2023, en la que Independiente del Valle logró coronarse campeón en el mismísimo Estadio Maracaná tras imponerse en la tanda de penaltis. No obstante, el historial general refleja un balance parejo donde la localía ha jugado un rol determinante en cada enfrentamiento.

La vuelta de esta llave de cuartos de final se disputará el próximo jueves 17 de septiembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El ganador de este cruce avanzará a las semifinales de la Copa Libertadores, acercándose al gran objetivo de levantar el trofeo de clubes más importante de América.