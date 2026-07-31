Dos personas afectadas por choque en la av. Simón Bolívar

El choque se suscitó a la altura del sector de Nayón, en el nororiente de Quito.

Dos personas resultaron afectadas tras un choque en la av. Simón Bolívar, en el nororiente de Quito, la tarde de este viernes 31 de julio de 2026, informó el Cuerpo de Bomberos de la capital.

El siniestro de tránsito ocurrió en el sector de Nayón, y fue entre dos vehículos livianos, en sentido norte-sur.

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, la vía se encuentra parcialmente cerrada en sentido norte-sur y existe congestión vehicular en la zona.

Las personas afectadas recibieron atención médica en el sitio y luego fueron trasladadas a una casa de salud para ser valoradas por un médico.

Las autoridades investigan las causas del siniestro de tránsito. La av. Simón Bolívar es una de las vías con más alta siniestralidad en la capital.