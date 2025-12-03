Ecuador amplía el Aeropuerto Internacional de Quito tras invertir 74 millones de dólares

Autoridades locales y de Quiport inauguraron la ampliación del Aeropuerto Mariscal Sucre.

La Corporación Quiport, la empresa encargada de la gestión integral del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, inauguró este miércoles, 3 de diciembre del 2025, la ampliación de la infraestructura.

Es considerada la obra aeroportuaria más importante que se ha desarrollado en la capital en los últimos años. Tiene una inversión de 74,2 millones de dólares, que se financió con recursos propios.

La expansión, que aumentará la capacidad de procesamiento de pasajeros de cinco a más de siete millones al año, comenzó en noviembre de 2019. Se suspendió en marzo de 2020 por la pandemia y se retomó en julio de 2024.

Los trabajos, ejecutados durante 17 meses por la constructora ecuatoriana Ekron, generaron unos 500 empleos directos y más de 1 000 indirectos.

El proyecto añadió 17 647 metros cuadrados hacia el lado norte de la terminal, distribuidos en cuatro niveles. La obra incluye la ampliación de bodegas y cuartos técnicos.

También hay un hall público de arribos más amplio, mayor capacidad en los carruseles de equipaje internacional, la reconfiguración del área de Aduanas, nuevos espacios comerciales, 20 mostradores adicionales de chequeo y 12 equipos de autochequeo, entre otros.

También contará con salas de preembarque mixtas, que podrán atender vuelos nacionales o internacionales según la demanda.

La obra obtuvo la certificación internacional EDGE, un estándar de construcción sostenible, convirtiéndose en el primer proyecto aeroportuario del país en alcanzar este reconocimiento.

La nueva estructura permitirá ahorrar un 57% en energía, un 31% en agua y un 26% en huella de carbono, según Quiport.