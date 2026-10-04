Lluvias en Quito: 26 emergencias por acumulación de agua, árboles caídos e inundaciones 

Las fuertes lluvias provocaron 26 emergencias en Quito este domingo 4 de octubre de 2026.

Las fuertes lluvias que cayeron sobre Quito la tarde de este domingo 4 de octubre dejaron decenas de emergencias en distintos puntos de la capital. Calles inundadas, pasos deprimidos anegados, árboles y muros caídos, acumulación de granizo y problemas en el sistema de alcantarillado forman parte del balance preliminar.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que realizó 26 atenciones por acumulación de agua lluvia durante la jornada. Paralelamente, el Municipio reportó ocho emergencias principales que movilizaron equipos de respuesta en diferentes sectores.

Entre los puntos afectados están Granda Centeno, El Labrador, Centro Histórico, Chillogallo, El Condado, la avenida Tomás de Berlanga, La Y y la avenida Río Coca.

Las precipitaciones estuvieron acompañadas de una intensa tormenta eléctrica y caída de granizo, principalmente en sectores del centro y norte de Quito.

Agua ingresó a la estación El Labrador del Metro de Quito

Una de las principales emergencias se registró en El Labrador, donde la acumulación de agua afectó tanto los exteriores como instalaciones de la estación del Metro de Quito.

Alrededor de 30 trabajadores del Metro, junto con Bomberos y equipos municipales, participaron en las labores para evacuar el agua y limpiar las instalaciones.

También hubo problemas en el paso deprimido de El Labrador, donde fue necesario limpiar sumideros y retirar material acumulado en la vía.

Otro de los puntos afectados fue el paso deprimido de La Y, donde se movilizó un equipo de hidrosucción debido a la acumulación de agua.

Granizo complicó la circulación en Quito Tennis

La intensidad de la tormenta también quedó reflejada en Quito Tennis, específicamente en las avenidas Mariscal Sucre y Edmundo Carvajal.

La acumulación de granizo dificultó la circulación e incluso fue necesario trabajar en la liberación de vehículos. Dos volquetas, una minicargadora y una retroexcavadora fueron movilizadas para retirar el material.

En las calles Shyris y Tomás de Berlanga, en cambio, un árbol cayó y tuvo que ser retirado.

Las lluvias también ocasionaron el desprendimiento de parte de la capa asfáltica en el sector de Mariscal y Catón Cárdenas.

Caída de muro, árboles y agua dentro de una vivienda

Las emergencias se extendieron a otros sectores de la ciudad.

En la avenida de la Prensa y Ángel Ludeña se reportó la caída de un muro, mientras que en Félix Oralabal y Zamora los Bomberos tuvieron que evacuar agua acumulada dentro de una vivienda.

En Alangasí, un árbol cayó en la avenida Antonio José de Sucre y afectó el cableado eléctrico.

Mientras tanto, en Buenaventura de Chillogallo se movilizó maquinaria para retirar lodo y otros materiales acumulados por las precipitaciones.

También hubo reportes de problemas de alcantarillado y acumulación de agua en el sector de Tulipanes.

Quebrada El Tejado no registra novedades

En medio de las intensas precipitaciones, uno de los puntos bajo vigilancia fue la quebrada El Tejado, en La Gasca, debido a los antecedentes de aluviones registrados en esta zona de Quito.

El Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) informó que no se registraron novedades en la quebrada durante la jornada.

Las quebradas de la capital permanecen bajo vigilancia mediante cámaras mientras continúan las condiciones lluviosas.Más de 100 agentes desplegados por problemas de movilidad

Las inundaciones y la acumulación de agua también complicaron el tránsito. Para atender los puntos afectados se desplegaron 100 agentes de tránsito, 10 patrulleros y 25 motocicletas, principalmente alrededor de pasos deprimidos y vías con problemas de circulación.

La tormenta de este domingo se produjo apenas un día después de otra jornada de fuertes lluvias y actividad eléctrica en Quito, que el sábado dejó acumulaciones de agua en sectores como Tumbaco, La Jipijapa, Puengasí y La Mariscal.

Además, las precipitaciones de este 4 de octubre coincidieron con el tradicional Cordonazo de San Francisco, nombre con el que popularmente se conoce a los fuertes aguaceros que suelen presentarse alrededor de la festividad de San Francisco de Asís.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de las quebradas ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.