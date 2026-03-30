Fuerte lluvia con granizo azota sectores del sur de Quito

Fuerte lluvia con granizo en el sur de Quito este lunes 30 de marzo

Una fuerte lluvia acompañada de granizo azota varios sectores del sur de Quito la tarde de este lunes 30 de marzo del 2026.

El sistema integradoi de seguridad ECU 911 indicó que mediante el sistema de videovigilancia se mantiene el monitoreo permanente en tiempo real, donde se visualiza calzada mojada en varios sectores de Quito.

El organismo recomendó a la ciudadanía conducir con precaución, reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad entre vehículos.

En el sector de la Loma de Puengasi se observó la caída copiosa de granizo que obligó a los conductores a reducir la velocidad a la altura de la av. Simón Bolívar.

Inamhi advierte lluvias y tormentas

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) señaló que se están desarrollando nubosidades que generan lluvias de variada intensidad en la Amazonía acompañadas de tormentas.

El organismo prevé que estas lluvias avancen hasta la Sierra las siguientes horas.