Se registra nieve en Papallacta este viernes 3 de octubre; Quito registra siniestros por lluvias

Papallacta se cubre de nieve este viernes 3 de octubre del 2025.

El frío empieza a sentirse en Ecuador. Quito amaneció con una intensa lluvia la mañana de este viernes 3 de octubre del 2025, mientras que Papallacta registra la caída de nieve.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene una alerta meteorológica de precipitaciones desde el 29 de septiembre hasta este viernes en la Sierra y Amazonía.

De acuerdo al organismo, "este fenómeno se debe a la combinación de condiciones de inestabilidad atmosférica al ingreso de humedad proveniente del sur del continente de la Cuenca Amazónica y del norte del país. Factores que, junto con procesos termodinámicos, favorecen a la concurrencia de lluvias de distinta intensidad".

La nieve cubrió nuevamente el sector de la virgen de Papallacta . En videos se observa una importante capa blanca que cubre la vía Pifo - Papallacta y ha obstaculizado la circulación vehicular.

En Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) pidió circular con precaución por la capital porque se reporta lluvia en varios sectores. Por ello se pide circular a la velocidad permitida y mantener la distancia entre vehículos.

Quito registra siniestros de tránsito por intensa lluvia el 3 de octubre del 2025 AMT

Además informó que hasta las 08:00 se han reportado tres siniestros de tránsito en la Autopista General Rumiñahui, a la altura de Orquídeas en sentido Quito - Valle; en la avenida Pérez Guerrero y Versalles, y en la calle Eloy Alfaro y Amazonas.

El Inamhi pronostica que las lluvias de variable intensidad continúen en la Sierra y Amazonia durante las próximas horas. Especialmente en Quito, Tulcán, Ambato, Cuenca, Loja, Nueva Loja, El Coca, Macas, Gualaquiza y Zamora.