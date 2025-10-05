Seis personas resultan heridas tras choque entre un bus y dos vehículos livianos en Quito

Un choque ocurrió en la avenida Galo Plaza Lasso, en el norte de Quito. Los vehículos livianos circulaban por el carril central.

Seis personas resultaron afectadas por el choque entre dos vehículos livianos y un bus la noche de este domingo 5 de octubre del 2025 en el norte de Quito, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El choque ocurrió en la avenida Galo Plaza Lasso y calle Ramón Borja, en el sector de La Kennedy, pasadas las 19:00. Las personas heridas se encuentran con pronóstico reservado, según el Cuerpo de Bomberos de Quito.

En un video de redes sociales se observa como los dos vehículos livianos circulaban por el carril central de la vía, cuando chocan entre sí. Debido al impacto, uno de ellos sale hacia el carril lateral en sentido sur - norte e impacta con un bus.

Una de las llantas salió volando por el impacto. Los pasajeros del bus que circulaba por el lugar fueron evacuados.

Debido al impacto, la AMT cerró la circulación sobre los cuatro carriles centrales, norte-sur y sur-norte de la vía, mientras los bomberos atendían la emergencia. Además, se cerró el carril lateral izquierdo, en sentido sur-norte sobre la Galo Plaza.