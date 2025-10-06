En Quito se estableció el primer Bachillerato en Producción Agroecológica gratuito del país

Este bachillerato busca fortalecer la seguridad alimentaria, la economía circular y solidaria, y la soberanía alimentaria,

En Quito se creó el primer Bachillerato Técnico en Producción Agroecológica gratuito del país. Así lo dio a conocer el Municipio capitalino, este lunes 6 de octubre del 2025.

Este bachillerato se ofrece en la Unidad Educativa Municipal Alfredo Pérez Guerrero, en San José de Minas, en el nororiente de la ciudad.

Este proyecto implicó más de cuatro años de trabajo conjunto entre el Municipio de Quito, el Gobierno Provincial de Pichincha, los GADs parroquiales de la Ruta Escondida, Puéllaro, Perucho, Chávezpamba, Atahualpa y San José de Minas.

La propuesta académica integra "prácticas ancestrales y modernas para formar jóvenes capaces de impulsar una producción agrícola y pecuaria sostenible", señaló el Municipio.

El currículo incluye conocimientos sobre elaboración de abonos orgánicos, producción de especies vegetales, crianza natural de animales de granja, industrialización y comercialización sostenible de productos.

Actualmente, existen dos niveles con la formación en agroecología. En un año se graduará la primera promoción de bachilleres.