Cerca de 100 empresas ofrecerán 4 000 vacantes en feria de empleo en Quito

El próximo 17 de julio, el Centro de Exposiciones Quito, al norte de la ciudad, será sede de una feria de empleo gratuita.

El evento reunirá a cerca de 100 empresas y pondrá a disposición de la ciudadanía 4 000 vacantes en distintas áreas, según información municipal.

De acuerdo con la organización, esta será la edición con la mayor oferta laboral registrada desde que se realiza la iniciativa.

Inscripciones se habilitan el 15 de julio

La participación será gratuita, aunque los interesados deberán obtener previamente un turno a través del portal web de ConQuito.

"Esta feria demuestra que cuando el sector público y el privado trabajan juntos, es posible generar soluciones concretas para uno de los principales desafíos de la ciudad", señaló el director ejecutivo de ConQuito, Gonzalo Criollo.

El proceso de registro se habilitará desde el 15 de julio, fecha en la que estarán disponibles 14 000 turnos para facilitar una atención durante la jornada.

Estadísticas de las ferias de empleo

Según ConQuito, el crecimiento de esta edición refleja un mayor interés del sector empresarial por participar en este tipo de espacios.

"Mientras en las primeras ferias participaron poco más de 40 empresas, este año la cifra se aproxima al centenar y el número de vacantes casi duplica el promedio de ediciones anteriores", asegura la institución.

De acuerdo con sus datos, desde 2023, se han desarrollado seis ferias de empleo, en las que se gestionaron 9 958 vacantes con la participación de empresas de diversos sectores económicos.