Buscan a Nathaly Mafla adolescente desaparecida, en el norte de Quito

Escuela Politécnica Nacional se pronuncia tras la desaparición de Nathaly Mafla

La estudiante Nathaly Juliette Mafla Castillo, de 20 años, fue reportada como desaparecida en Quito luego de ser vista por última vez el pasado jueves 4 de junio de 2026 en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional (EPN).

Según la alerta difundida por autoridades y la comunidad universitaria, la joven desapareció en el sector de la avenida Ladrón de Guevara y Toledo, en el centro norte de la capital.

La Escuela Politécnica Nacional informó que las autoridades universitarias colaboran con las investigaciones para dar con el paradero de la estudiante.

Además, el rectorado y distintas direcciones de la institución entregan información y registros de cámaras de seguridad para apoyar las diligencias de búsqueda.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Nathaly Juliette Mafla Castillo mide aproximadamente 1,65 metros, tiene ojos color café y cabello castaño.

La comunidad politécnica realizó un llamado ciudadano para reportar cualquier información que permita localizar a la joven.

Quienes tengan datos sobre su ubicación pueden comunicarse inmediatamente al 1800 335 486.