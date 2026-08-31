Exigían USD 3 000 para no matar a su víctima en Quito

Dos personas fueron aprehendidas por su presunta participación en un caso de extorsión en Quito, en el que se exigían USD 3 000 a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (UNASE), según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Se identificaban como integrantes de Los Lobos

La investigación comenzó después de que un ciudadano recibiera mensajes amenazantes a través de WhatsApp.

Según el reporte policial, los presuntos extorsionadores se identificaban como integrantes del grupo delictivo Los Lobos y exigían a la víctima el pago de USD 3 000.

A cambio del dinero, ofrecían no atentar contra su vida. Tras la denuncia, agentes de la UNASE realizaron las investigaciones que permitieron localizar a los sospechosos.

Dos personas fueron aprehendidas

Durante el denominado Operativo Libertad, la Policía aprehendió a dos personas identificadas como Lizbeth B. T., de 22 años, y Alexis B. D., de 23 años.

Ambos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica.

Celulares y comprobantes entre los indicios

Durante el procedimiento, los agentes encontraron tres teléfonos celulares y dos comprobantes de depósito, que fueron levantados como indicios y serán incorporados a la investigación.

La Policía pidió a las personas que reciban llamadas o mensajes con amenazas y exigencias de dinero no realizar pagos y denunciar inmediatamente el hecho ante las autoridades.